Dachnikkkk

Качественная вёрстка сайтов в срок - с чистым кроссбраузерным и валидным кодом. БЭМ, SCSS, Flexbox, CSS3, HTML5, JS.

О себе:

Привет, меня зовут Даниил, занимаюсь front-end разработкой. Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Всегда на связи, можно писать когда угодно.

Навыки:

HTML&CSS

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox

Многостраничные сайты, landing-page

SASS, SCSS, БЭМ

Gulp, Webpack

JavaScript

React

Git

Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.

Связь: