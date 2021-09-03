Dachnikkkk

Даниил Dachnikkkk

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная вёрстка сайтов в срок - с чистым кроссбраузерным и валидным кодом. БЭМ, SCSS, Flexbox, CSS3, HTML5, JS.

О себе:

Привет, меня зовут Даниил, занимаюсь front-end разработкой. Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Всегда на связи, можно писать когда угодно.

Навыки:

  • HTML&CSS
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
  • Многостраничные сайты, landing-page
  • SASS, SCSS, БЭМ
  • Gulp, Webpack
  • JavaScript
  • React
  • Git
  • Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
Связь:
JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmaReact