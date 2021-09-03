Качественная вёрстка сайтов в срок - с чистым кроссбраузерным и валидным кодом. БЭМ, SCSS, Flexbox, CSS3, HTML5, JS.
О себе:
Привет, меня зовут Даниил, занимаюсь front-end разработкой. Всегда любил что-то создавать, поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь - разработка сайтов. Всегда на связи, можно писать когда угодно.
Навыки:
- HTML&CSS
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
- Многостраничные сайты, landing-page
- SASS, SCSS, БЭМ
- Gulp, Webpack
- JavaScript
- React
- Git
- Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Dachnikkkk
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