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Опытный дизайнер с более чем 5 лет опыта в создании визуальных концепций и материалов для разнообразных проектов.
Эксперт в использовании графических инструментов, таких как Figma, Adobe Photoshop, Canva, AutoCAD, Blender, Sketch и 3D Max.
Занимался разработкой макетов веб-сайтов, дизайном баннеров, визиток, буклетов и упаковки товаров.
Профессиональный специалист по оптимизации поисковых систем с навыками анализа данных и ключевых слов.
Мои навыки и достижения:
Создание уникальных и креативных дизайнов,
Разработка эффективных веб-сайтов, учитывающих требования СЕО.
Оптимизация контента для улучшения видимости в поисковых системах.
Работа с клиентами на всех этапах проекта, от концепции к завершению.
Программист с опытом в разработке программного обеспечения и обеспечении безопасности сети. Работал в компаниях
Webstick и Your[S]™
Мои навыки включают:
- Разработку программного обеспечения (Python)
- Создание и настройку ботов для автоматизации задач
- Знание DevOps и опыт в развертывании инфраструктуры
- Работу с базами данных и SQL запросами
- Пентестинг и укрепление сетевой безопасности
- Настройку рекламных кампаний
- Разработку и внедрение системы рассылки
- Подбор и обучение персонала
Дополнительные навыки:
- Опыт работы с системой Asterisk и настройка VoIP-сетей
- Знание протокола SIP (Session Initiation Protocol) и работа с SIP-серверами
- Создание автоматизированных телефонных центров (ATC) с нуля
Эти навыки позволяют мне работать с VoIP-технологиями и обеспечивать эффективную коммуникацию в организации.
Портфолио
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