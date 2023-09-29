Figma, Adobe Photoshop, Canva, AutoCAD, Blender, Sketch и 3D Max,VoIP-сетей,SIP,Python,SQL.

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Опытный дизайнер с более чем 5 лет опыта в создании визуальных концепций и материалов для разнообразных проектов.

Эксперт в использовании графических инструментов, таких как Figma, Adobe Photoshop, Canva, AutoCAD, Blender, Sketch и 3D Max.

Занимался разработкой макетов веб-сайтов, дизайном баннеров, визиток, буклетов и упаковки товаров.

Профессиональный специалист по оптимизации поисковых систем с навыками анализа данных и ключевых слов.

Мои навыки и достижения:

Создание уникальных и креативных дизайнов,

Разработка эффективных веб-сайтов, учитывающих требования СЕО.

Оптимизация контента для улучшения видимости в поисковых системах.

Работа с клиентами на всех этапах проекта, от концепции к завершению.

Программист с опытом в разработке программного обеспечения и обеспечении безопасности сети. Работал в компаниях

Webstick и Your[S]™

Мои навыки включают:

- Разработку программного обеспечения (Python)

- Создание и настройку ботов для автоматизации задач

- Знание DevOps и опыт в развертывании инфраструктуры

- Работу с базами данных и SQL запросами

- Пентестинг и укрепление сетевой безопасности

- Настройку рекламных кампаний

- Разработку и внедрение системы рассылки

- Подбор и обучение персонала

Дополнительные навыки:

- Опыт работы с системой Asterisk и настройка VoIP-сетей

- Знание протокола SIP (Session Initiation Protocol) и работа с SIP-серверами

- Создание автоматизированных телефонных центров (ATC) с нуля

Эти навыки позволяют мне работать с VoIP-технологиями и обеспечивать эффективную коммуникацию в организации.