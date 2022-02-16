Привет, я Даша!

Я — лингвист-переводчик.

Могу рассказать о важном и неважном, ничего не пропагандирую, прививаю осознанность и дарю добро.

Польза моя такова:

— многое знаю годного в полиграфии: от разработки макета до печати продукции;

— разбираюсь в грамоте русской также хорошо как и в заморской. Если нужно проверить, не нарушены ли в тексте стилистические нормы языка, исправить грамматические, речевые, логические, фактические ошибки — предлагаю редактирование. Если текст считается автором/заказчиком в целом грамотным, необходимо лишь исправить вкравшиеся опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки — корректирование;

— постоянно обновляю информацию с помощью прочтения книг, статей, общения с людьми разных проф. областей;

— с легкостью переведу текст с английского на русский.

Обожаю спорт, получила кмс по баскетболу.

Также я сопровождала иностранные команды на различных мероприятиях. К примеру, китайскую команду горноспасателей на международных соревнованиях в качестве гида-переводчика.