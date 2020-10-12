Novice designer

Привет, меня зовут Данил, я - начинающий дизайнер.

Владею навыками пользования Photoshop, Figma, Blender.

Собираю портфолио, предлагаю свои услуги по сравнительно небольшой цене.

Моё портфолио - https://www.behance.net/brondgrif

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