Novice designer
Привет, меня зовут Данил, я - начинающий дизайнер.
Владею навыками пользования Photoshop, Figma, Blender.
Собираю портфолио, предлагаю свои услуги по сравнительно небольшой цене.
Моё портфолио - https://www.behance.net/brondgrif
🔥 Если обратитесь ко мне, то вместе мы сделаем первоклассный дизайн 🔥
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Портфолио
- Новостной сайт30 просмотров
- Сайт для студии дизайна36 просмотров
- Лэндинг для строительной компании37 просмотров
- Сайт портфолио50 просмотров
- Лэндинг21 просмотр
- Лэндинг портфолио21 просмотр