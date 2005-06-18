DaffierSquare2

▁ ▂ ▃ ▅ ▆ █ ░ Web Front-End Developer ░ █ ▆ ▅ ▃ ▂ ▁

Занимаюсь качественной вёрсткой сайтов уже более года.

✨ Мои навыки в сфере Web-программирования:

☑ Технологии HTML + CSS, JavaScript, jQuery.

☑ Адаптивная верстка сайта под планшеты и телефоны.

☑ Анимации CSS для оживления сайта.

☑ Оптимизация нагрузки сайта.

☑ Загрузка репозитория на хостинг.

☑ Подключение домена и SSL сертификата к сайту.

✨ Мои проекты:

★ https://pyrogalleryart.com

✨ Способы оплаты:

✔ QIWI

✔ Банковская карта

✨ Немного о себе:

Занимаюсь программированием с 15 лет. Круглый отличник по информатике.

При входе в IT-сферу выбрал себе направление app-dev, писал программы на C# в Visual Studio.

Спустя 4 месяца я понял, что писание программ мне не по душе, но программирование однозначно.

После чего я попробовал себя в сфере веб-разработки, понял, что мне это реально нравится.

JS с его библиотекой jQuery я до сих пор не очень освоил. Синтаксис понимаю, но писать код с нуля не могу.