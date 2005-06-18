DaffierSquare2

Александр Анашин DaffierSquare2DaffierSquare2
Занимаюсь качественной вёрсткой сайтов уже более года.
✨ Мои навыки в сфере Web-программирования:
☑ Технологии HTML + CSS, JavaScript, jQuery.
☑ Адаптивная верстка сайта под планшеты и телефоны.
☑ Анимации CSS для оживления сайта.
☑ Оптимизация нагрузки сайта.
☑ Загрузка репозитория на хостинг.
☑ Подключение домена и SSL сертификата к сайту.
✨ Мои проекты:
✨ Способы оплаты:
✔ QIWI
✔ Банковская карта
✨ Немного о себе:
Занимаюсь программированием с 15 лет. Круглый отличник по информатике.
При входе в IT-сферу выбрал себе направление app-dev, писал программы на C# в Visual Studio.
Спустя 4 месяца я понял, что писание программ мне не по душе, но программирование однозначно.
После чего я попробовал себя в сфере веб-разработки, понял, что мне это реально нравится.
JS с его библиотекой jQuery я до сих пор не очень освоил. Синтаксис понимаю, но писать код с нуля не могу.