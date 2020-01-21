Daideneg2020

Дарья Мокшанцева Daideneg2020Daideneg2020
34 годаРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Журналист-копирайтер
Профильное высшее образование (НГЛУ им.Добролюбова, выпуск 2015),
опыт в СМИ различных типов - радио, телевизионное, печатное с 2014 года.
Открывали (и закрывали) своё медиа в 2015-2017 годах.
в 2017 ушла в декрет и smm. Работала на департамент культуры города Нижний Новгород, частные коммерческие компании.
Тексты - мой конёк.
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