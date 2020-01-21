Daideneg2020

Дарья Мокшанцева Daideneg2020

 
34 годаРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Журналист-копирайтер

Профильное высшее образование (НГЛУ им.Добролюбова, выпуск 2015), 

опыт в СМИ различных типов - радио, телевизионное, печатное с 2014 года. 

Открывали (и закрывали) своё медиа в 2015-2017 годах. 

в 2017 ушла в декрет и smm. Работала на департамент культуры города Нижний Новгород, частные коммерческие компании. 

Тексты - мой конёк. 

Если вы эксперт в своей области, но не можете донести свои знания и опыт до массового читателя - то я та, кто вам нужен. 

Я - ваш персональный рупор. 