Daideneg2020

Журналист-копирайтер

Профильное высшее образование (НГЛУ им.Добролюбова, выпуск 2015),

опыт в СМИ различных типов - радио, телевизионное, печатное с 2014 года.

Открывали (и закрывали) своё медиа в 2015-2017 годах.

в 2017 ушла в декрет и smm. Работала на департамент культуры города Нижний Новгород, частные коммерческие компании.

Тексты - мой конёк.

Если вы эксперт в своей области, но не можете донести свои знания и опыт до массового читателя - то я та, кто вам нужен.

Я - ваш персональный рупор.