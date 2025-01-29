Я - досвідчений копірайтер, рерайтер, перекладач і редактор. Писати щось - моє покликання. Якщо це допоможе вашому бізнесу, я буду щаслива.
Приймаю замовлення із створення контенту різної складності і працюю швидко, унікально, професійно.
Пишу англійською, українською і російською мовами.
Радію, коли можу допомогти з контентом для вебсайтів, блогів, сцеціалізованих статей. Добре знаю і успішно використовую оптимізацію для пошукових серверів (SEO). Крім унікального і цікавого контенту, можу користуватися ChatGPT (якщо потрібно), перевіряю тексти англійською за допомогою Grammarly (хоч мовою володію вільно - навчалася у Канаді), вмію користуватися і дуже люблю Surfer SEO. Можу перевіряти тексти на унікальність і використання ШІ та надсилати відповідні звіти.
Тематика моїх робіт необмежена. Це:
ІТ (Інтернет, додатки, безпека, гаджети)
подорожі і туризм
дім і дизайн
стиль життя
психологія
освіта
маркетинг
онлайн ігри та казино
мистецтво, музика, танець, живопис, фотографія
тварини
мода, одяг, аксесуари
їжа, та багато інших тем.
Я ефективно працюю, гарно спілкуюся, люблю музику і займаюся танцями. Сподіваюся, ми будемо мати змогу познайомитися ближче.
Портфолио
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