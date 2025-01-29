Досвідчений контент райтер - фрілансер з 23-річним стажем

Я - досвідчений копірайтер, рерайтер, перекладач і редактор. Писати щось - моє покликання. Якщо це допоможе вашому бізнесу, я буду щаслива.

Приймаю замовлення із створення контенту різної складності і працюю швидко, унікально, професійно.

Пишу англійською, українською і російською мовами.

Радію, коли можу допомогти з контентом для вебсайтів, блогів, сцеціалізованих статей. Добре знаю і успішно використовую оптимізацію для пошукових серверів (SEO). Крім унікального і цікавого контенту, можу користуватися ChatGPT (якщо потрібно), перевіряю тексти англійською за допомогою Grammarly (хоч мовою володію вільно - навчалася у Канаді), вмію користуватися і дуже люблю Surfer SEO. Можу перевіряти тексти на унікальність і використання ШІ та надсилати відповідні звіти.

Тематика моїх робіт необмежена. Це: