DaisyCat

Оксана DaisyCat

 
56 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Досвідчений контент райтер - фрілансер з 23-річним стажем

Я - досвідчений копірайтер, рерайтер, перекладач і редактор. Писати щось - моє покликання. Якщо це допоможе вашому бізнесу, я буду щаслива.

Приймаю замовлення із створення контенту різної складності і працюю швидко, унікально, професійно.

Пишу англійською, українською і російською мовами.

Радію, коли можу допомогти з контентом для вебсайтів, блогів, сцеціалізованих статей. Добре знаю і успішно використовую оптимізацію для пошукових серверів (SEO). Крім унікального і цікавого контенту, можу користуватися ChatGPT (якщо потрібно), перевіряю тексти англійською за допомогою Grammarly (хоч мовою володію вільно - навчалася у Канаді), вмію користуватися і дуже люблю Surfer SEO. Можу перевіряти тексти на унікальність і використання ШІ та надсилати відповідні звіти.

Тематика моїх робіт необмежена. Це:

  • ІТ (Інтернет, додатки, безпека, гаджети)

  • подорожі і туризм

  • дім і дизайн

  • стиль життя

  • психологія

  • освіта

  • маркетинг

  • онлайн ігри та казино

  • мистецтво, музика, танець, живопис, фотографія

  • тварини

  • мода, одяг, аксесуари

  • їжа, та багато інших тем.

    Я ефективно працюю, гарно спілкуюся, люблю музику і займаюся танцями. Сподіваюся, ми будемо мати змогу познайомитися ближче.

Портфолио

Копирайтинг
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$10/час
от $10от 1 дня
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