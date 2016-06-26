Резюме
Фамилия: Фадеева
Имя: Мая
Отчество: Александровна
Год рождения: 1983
Месяц: апрель
Число: 23
Контактныйтелефон:89524578140
E-mail:[email protected]
Образование
Год поступления/окончания: 2000/2006
Наименованиеучебного заведения:Дзержинскийполитехнический институт НГТУ
Специальность, квалификация подиплому:химик-технолог
Трудоваядеятельность
( в обратномпорядке,начинаяс последнего места работы)
Месяц и годприема /увольнения: с февраля 2016 (частичнаязанятость, подработка)
Наименование исфера деятельность организации: интернет-издательство «Publisher.ru»
Должность: специалист отделамониторинга СМИ (удаленно)
Служебныеобязанности:мониторингСМИ, подборка, сортировка, анализ новостей,
составлениеотчета в Word
Месяц и годприема /увольнения: ноябрь 2014 – ноябрь 2015
Наименование исфера деятельность организации: аналитическая компания «Медиалогия»
Должность: специалист отделамониторинга СМИ и социальных сетей (удаленно)
Служебныеобязанности:мониторингСМИ и социальных сетей, анализ информационного потока, систематизация и
редактирование информационно-аналитических материалов в оперативном режиме
Месяц и годприема /увольнения: ноябрь 2013 – ноябрь 2014
Наименование исфера деятельность организации: аналитическая компания (г.Москва)
Должность: редактор он-лайн системы(удаленно)
Служебныеобязанности:работас электронными СМИ, анализ информационного потока, систематизация и
редактирование информационно-аналитических материалов в оперативном режиме
Месяц и годприема /увольнения: май 2013 – июль 2013
Наименование исфера деятельность организации: http://www.apoi.ru/
Должность: контент-менеджер(удаленно)
Служебныеобязанности:заполнениекарточек с компаниями информацией из интернета, редактирование, вставка картинок
Курсы
Курсы секретаря-референта
Курсы трейдеров
Дополнительнаяинформация
Компьютерныенавыки: знание офисныхпрограмм‚ социальныхсетей‚поиска‚ электроннойпочты‚Скайпа,
слепой методнабора,
основы Фотошопа‚ основыHTML
Иностранный язык: английскийбазовый
Есть свободныйдоступ в интернет,высокоскоростнойинтернет.
О себе: аналитический складума, обучаемость, трудолюбие, ответственность,нацеленность на результат
Место проживания – г.Дзержинск, Нижегородскаяобласть.