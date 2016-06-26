Резюме

Фамилия: Фадеева

Имя: Мая

Отчество: Александровна

Год рождения: 1983

Месяц: апрель

Число: 23

Контактныйтелефон:89524578140

E-mail:[email protected]

Образование

Год поступления/окончания: 2000/2006

Наименованиеучебного заведения:Дзержинскийполитехнический институт НГТУ

Специальность, квалификация подиплому:химик-технолог

Трудоваядеятельность

( в обратномпорядке,начинаяс последнего места работы)

Месяц и годприема /увольнения: с февраля 2016 (частичнаязанятость, подработка)

Наименование исфера деятельность организации: интернет-издательство «Publisher.ru»

Должность: специалист отделамониторинга СМИ (удаленно)

Служебныеобязанности:мониторингСМИ, подборка, сортировка, анализ новостей,

составлениеотчета в Word

Месяц и годприема /увольнения: ноябрь 2014 – ноябрь 2015

Наименование исфера деятельность организации: аналитическая компания «Медиалогия»

Должность: специалист отделамониторинга СМИ и социальных сетей (удаленно)

Служебныеобязанности:мониторингСМИ и социальных сетей, анализ информационного потока, систематизация и

редактирование информационно-аналитических материалов в оперативном режиме

Месяц и годприема /увольнения: ноябрь 2013 – ноябрь 2014

Наименование исфера деятельность организации: аналитическая компания (г.Москва)

Должность: редактор он-лайн системы(удаленно)

Служебныеобязанности:работас электронными СМИ, анализ информационного потока, систематизация и

редактирование информационно-аналитических материалов в оперативном режиме

Месяц и годприема /увольнения: май 2013 – июль 2013

Наименование исфера деятельность организации: http://www.apoi.ru/

Должность: контент-менеджер(удаленно)

Служебныеобязанности:заполнениекарточек с компаниями информацией из интернета, редактирование, вставка картинок

Курсы

Курсы секретаря-референта

Курсы трейдеров

Дополнительнаяинформация

Компьютерныенавыки: знание офисныхпрограмм‚ социальныхсетей‚поиска‚ электроннойпочты‚Скайпа,

слепой методнабора,

основы Фотошопа‚ основыHTML

Иностранный язык: английскийбазовый

Есть свободныйдоступ в интернет,высокоскоростнойинтернет.

О себе: аналитический складума, обучаемость, трудолюбие, ответственность,нацеленность на результат

Место проживания – г.Дзержинск, Нижегородскаяобласть.