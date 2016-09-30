Dalnegorsk

$600
С нуля разработать дизайн логотипа и сайта для магазина детской мебели. Нужны дизайн макеты всех страниц десктопа и адаптивов след. разрешений: 1280, 1024, 768 и 320px
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
С нуля разработать дизайн логотипа и сайта для магазина детской мебели. Нужны дизайн макеты всех страниц десктопа и адаптивов след. разрешений: 1280, 1024, 768 и 320px
Добрый день! Прикрепляю бриф + логотип. В брифе пойдет речь о структуре макетов страниц как на сайте Русский Ротанг (он также мой), чтобы не перегружать колич. файлов, даю ссылку на этот сайт ...
Разработать адаптивный дизайн с отдельными макетами для мобильной и планшетной версий. Специализация - онлайн магазин по продаже мебели. В настоящий момент разработан и согласован логотип + главная страница. Стиль в целом утвержден, но ...