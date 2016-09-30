Dalnegorsk

Руслан Dalnegorsk

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Условия работы:

  • Первоначальное общение по проекту веду только в ЛС этого сайта (в случае возникновения взаимного интереса возможен переход в почту, скайп и т.д.).
  • Работаю по предоплате 50%, остальные 50% после согласования проекта.
  • Требую от исполнителя предоставить минимум 2 (два) макета сайта или иного рекламного материала (если иное не согласовано до начала работы над проектом).
  • Работаю с исполнителями которые нормально относятся к замечаниям и правкам, если они аргументированы (уважаю и прислушиваюсь к аргументированному мнению исполнителей).
  • Рекомендую исполнителям до начала работы задавать максимум вопросов по проекту т.к. опыт у всех разный и возможны первоначальные недопонимания.
  • Ищу исполнителей которые ответственно относятся к качеству и срокам работы (не выполненный проект это потеря в т.ч. моего времени и упущенная потенциальная прибыль).
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$600
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн сайта магазина детской мебели
Очень интересный, насыщенный проект. Было увлекательно сотрудничать. Спасибо!
Алексей отличный исполнитель! Выполнил проект быстро, качественно и за разумные деньги. Рекомендую!
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Дизайн www.gardenly.ru
Спасибо Руслану за проект, очень порядочный клиент, знает чего хочет, четкие исправления по проекту, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Спасибо Владимиру за профессионально подготовленный дизайн для онлайн магазин дачной мебели! Сделал в согласованные сроки, очень качественно и за разумную плату. Очень гибкий дизайнер, слышал и шел на встречу - было легко и приятно работать.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$800
10 баллов
9 лет назад
Разработать адаптивный дизайн интернет-магазина по продаже товаров
Спасибо Руслану за очень интересный и не простой проект! Было очень приятно сотрудничать, надеюсь на продолжение.
Спасибо Алексею за разработанный дизайн сайта специализирующийся на производстве и реализации мебели. В согласованные сроки и сумму, качественно выполнил проект. На всем этапе чувствовался подход профессионала!
Ответный отзыв