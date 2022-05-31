Здравствуйте меня зовут Роман, я графический дизайнер. Опыт Работы 4 года, за этот промежуток времени,научился работать в нескольких направления,такие как,обработка фото,разработка логотипов(так же фирменного стиля).
Умею создавать инфографику для маркетплейсов,и.т.д.
Если вам нужен надёжный и вежливый исполнитель,то я к вашим услугам.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Привью для видео5 просмотров
- Оформление для "YouTube"2 просмотра
- Оформление для "вконтакте"2 просмотра
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