Dalproekt

Айгуль Баянова Dalproekt

 
28 летРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Век инновационных технологий

Выполню качественно и в срок чертежи и визуализации квартир и домов. 

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
$15/час
от $15от 7 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $15от 7 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $15от 7 дней
нет рейтинга