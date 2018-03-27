Профессионально занимаемся продвижением в интернете услуг или товара . SEO продвижение и настройка контекстной рекламы в поисковых системах.

Создание и полное сопровождение рекламной

компании стоит 30000, в эту стоимость

входит Анализ вашего продукта для

создания более продуктивных объявлений

, просмотр конкурентов и ниши

(услуг/продукта) , составление рекламных

объявлений ,настройка рекламной компании

в поисковых системах и месяц обслуживания

в который будет входить ежедневный

анализ и корректировка вашей рекламной

компании , плюс мы сразу же дадим вам

полный доступ к рекламе , и вы будете в

реальном времени видеть все ваши затраты

на рекламную компанию.