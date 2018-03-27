Профессионально занимаемся продвижением в интернете услуг или товара . SEO продвижение и настройка контекстной рекламы в поисковых системах.
Создание и полное сопровождение рекламной
компании стоит 30000, в эту стоимость
входит Анализ вашего продукта для
создания более продуктивных объявлений
, просмотр конкурентов и ниши
(услуг/продукта) , составление рекламных
объявлений ,настройка рекламной компании
в поисковых системах и месяц обслуживания
в который будет входить ежедневный
анализ и корректировка вашей рекламной
компании , плюс мы сразу же дадим вам
полный доступ к рекламе , и вы будете в
реальном времени видеть все ваши затраты
на рекламную компанию.
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