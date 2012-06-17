Html & css & photoshop.
Знание:
- Html, JavaScript, сss – свободное владение;
- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь;
- Adobe Photoshop, Adobe Flash;
- Pascal;
- Delphi - в процессе изучения;
Услуги:
- верстка сайтов, поддержка сайтов
HTML, CSS, JScript, PHP;
- Фотообработка.
Верстка:
- качественная;
- оптимизированная;
- соответствует стандартам W3C (HTML 4.01, XHTML 1.0 , CSS 2.1);
- работаю под браузеры: Internet Explorer 7 +, Mozilla Firefox 1.0 +, Opera 9.0 +;
- комментированный html и css код, при необходимости.