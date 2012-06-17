Damian

Дмитрий Базась Damian

 
34 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Html & css & photoshop.

Знание:

- Html, JavaScript, сss – свободное владение;

- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь;

- Adobe Photoshop, Adobe Flash;

- Pascal;

- Delphi - в процессе изучения;

Услуги:

- верстка сайтов, поддержка сайтов

HTML, CSS, JScript, PHP;

- Фотообработка.

Верстка:

- качественная;

- оптимизированная;

- соответствует стандартам W3C (HTML 4.01, XHTML 1.0 , CSS 2.1);

- работаю под браузеры: Internet Explorer 7 +, Mozilla Firefox 1.0 +, Opera 9.0 +;

- комментированный html и css код, при необходимости.

PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLCSSDelphiFlashPhotoshop