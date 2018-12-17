Коваленко Евгений - блогер, предприниматель, сценарист, коуч по интегральному развитию.

По окончанию университета работал в продажах и маркетинге в международных проектах.

После кризиса 30-ти лет имел трансиндентальный опыт, запустил профориентационный проект для

подростков, сыграл главную роль в нескольких спектаклях.

Несколько лет исследую восточные и западные методы и практики работы с сознанием, в том числе, психоанализ, генеративный коучинг, кармический менеджмент, медитации, йогу.

Опыт по сценаристике

Закончил курсы: Film.ua (сценаристика, куратор Алина Семерякова) 2018, театр-студия Белая Ворона

(театральные курсы) 2014-2018

В течении 5 лет исследовал природу игры,драматургии и сторителинга. Писал пьесы, этюды, тексты для стендап выступлений. Проводил тренинги по сторителигу и импровизации.

По моим сценариям снято 5 короткометражных фильмов и большое количество коммерческих ролика.