Damien_Thorn_13

Мастерская копирайтинга Дмитрий Голуба GOLUB MEDIA - контент любой сложности от профессионала!

Закончил факультет славянской филологии и журналистики Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского, специализация - межъязыковые коммуникации и журналистика. Филолог русского языка и литературы, преподаватель. Есть серьезный опыт работы в журналистике в роли корреспондента и редактора. Занимаюсь блоггингом, копирайтингом, SEO, SMM, есть онлайн-радиостанция. Мне нравится моя работа, нравится работать с текстами любых сложностей на любых языках, нравится получать новые знания.

Усидчив, целеустремлен, ответственен, никогда не бросаю заказчика в последний момент.

Увлекаюсь музыкой всех направлений, кроме попсы, профессионально владею электрогитарой, занимаюсь йогой и изучаю эзотерические традиции Европы. Люблю читать и слушать радиоспектакли, обожаю путешествовать по миру.

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СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

Консалтинг (бесплатно)

- аудит сайта,

- анализ SEO-контента и продающих текстов,

- консультация копирайтера,

- разработка контент-стратегии и медиа-плана.

Контент-копирайтинг

- копирайтинг/тематические статьи/статьи на внутренние страницы сайта - 250 рублей/ 1000 знаков;

- перевод с английского, украинского, польского на русский - 500 рублей/ 1000 знаков;

- инфографика - 1000 рублей.

- контент-менеджмент - от 5000 рублей в месяц,

- контент-маркетинг "под ключ": разработка стратегии, сбор семантического ядра, составление контент-плана, написание статей и их оптимизация, контент-менеджмент, наполнение сайта готовым тематическим контентом, услуги редактора, размещение на сайте в соответсвие с планом публикаций - от 20000 рублей.

Продающие тексты

- продающее письмо для рассылки - 800 рублей;

- коммерческое предложение - 1000 рублей;

- текст на посадочную страницу - 2000 рублей;

- текст для одностраничника + прототип - 5000 рублей/4 экрана, 7000 рублей/8 экранов; 8000 рублей/от 8 экранов;

- статья на главную страницу сайта/ о компании (легенда): 700 рублей/ 1000 знаков.

- гибридные тексты: продающий текст + SEO - 1000 рублей/1000 знаков;

- гибридные тексты: продающий текст + LSI - 1200 рублей/1000 знаков.

E-mail-копирайтинг

- простое промо письмо для e-mail рассылки/событийное письмо (триггер) - 300 рублей/ письмо;

- письмо для реактивации подписной базы - 600 рублей/письмо;

- письмо для рассылки с коммерческим предложением - 900 рублей/текст;

- письмо + дизайн + верстка - 2700 рублей;

- e-mail-маркетинг для инфобизнеса: стратегия рассылки, текст на подписную страницу, 9 писем в рассылку (разогрев, продажа, допродажа/апселл) - 12000;

- e-mail-маркетинг для бизнеса: разработка рекламной email-кампании, контент-план рассылки на 3 месяца, 12 писем в регулярную рассылку - от 20000 рублей.

Нейминг

- нейминг - 2500 рублей/5 вариантов;

- нейминг + слоган - 5000 рублей/5 вариантов.

PR-копирайтинг

- пресс-релиз/новость/анонс/обзор/отчет/приглашение - 4000 рублей/текст;

- имиджевая статья/биография - 5000 рублей/текст;

- интервью - 6000 рублей.

- спичрайтинг - 500 рублей/ минута выступления.

SEO-копирайтинг

- SEO-копирайтинг - 350 рублей/ 1000 знаков без пробелов;

- LSI-копирайтинг - 500 рублей/ 1000 знаков без пробелов;

- составление семантического ядра (с учетом конкурентности, частотности, сезонности) - 1000 рублей/ 200 ключей;

- пакет рекламных объявлений для контекстной рекламы - 1000 рублей/ 10 штук;

- настройка, тестирование и запуск контекстной рекламы - 5000 рублей.

SMM

- создание, дизайн и настройка паблика в соцсети - 5000 рублей;

- администрирование паблика или страницы в соцсетях - 5000 рублей/ месяц/ 1 соцсеть/4 публикации в день;

- настройка, тестирование и запуск таргетированной рекламной кампании - 5000 рублей;

- создание рекламного поста для соцсети и + иллюстрация: 500 рублей;

- пост с авторской инфографикой - 1500 рублей;

- пакет рекламных объявлений для таргетированной рекламы - 1000 рублей/ 10 штук;

- комплексный SMM-маркетинг: таргетинг/ретаргетинг, администрирование групп, анализ, живая коммуникация и нейтрализация негатива - от 20000 рублей.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТОВЫЕ УСЛУГИ

- тролль на час (с фейкового аккаунта, через прокси сервер): общетематический троллинг - 150р/час, узкотематический - 300р/час, политический - 600р/час;

- транскрибирование аудио - 1000 р/ час записи;

- набор текста рукописи или нераспознаваемого программами текста - 150 р/страница.