Damien_Thorn_13

Описания товаров для интернет-магазина: музыкальные инструменты, сценическое оборудование Всем привет! Надо сделать карточки для интернет-магазина музыкальных инструментов. [b]75 рублей/1000 знаков без пробелов.[/b] Цена не обсуждается. На руки на сутки дается 12 ВИП-карточек (по 2000 знаков) или 20 премиум-карточек ...
Дмитрий Голуб Damien_Thorn_13Damien_Thorn_13
Закончил факультет славянской филологии и журналистики Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского, специализация - межъязыковые коммуникации и журналистика. Филолог русского языка и литературы, преподаватель. Есть серьезный опыт работы в журналистике в роли корреспондента и редактора. Занимаюсь блоггингом, копирайтингом, SEO, SMM, есть онлайн-радиостанция. Мне нравится моя работа, нравится работать с текстами любых сложностей на любых языках, нравится получать новые знания.
Усидчив, целеустремлен, ответственен, никогда не бросаю заказчика в последний момент.
Увлекаюсь музыкой всех направлений, кроме попсы, профессионально владею электрогитарой, занимаюсь йогой и изучаю эзотерические традиции Европы. Люблю читать и слушать радиоспектакли, обожаю путешествовать по миру.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Консалтинг (бесплатно)
- аудит сайта,
- анализ SEO-контента и продающих текстов,
- консультация копирайтера,
- разработка контент-стратегии и медиа-плана.
Контент-копирайтинг
- копирайтинг/тематические статьи/статьи на внутренние страницы сайта - 250 рублей/ 1000 знаков;
- перевод с английского, украинского, польского на русский - 500 рублей/ 1000 знаков;
- инфографика - 1000 рублей.
- контент-менеджмент - от 5000 рублей в месяц,
- контент-маркетинг "под ключ": разработка стратегии, сбор семантического ядра, составление контент-плана, написание статей и их оптимизация, контент-менеджмент, наполнение сайта готовым тематическим контентом, услуги редактора, размещение на сайте в соответсвие с планом публикаций - от 20000 рублей.
Продающие тексты
- продающее письмо для рассылки - 800 рублей;
- коммерческое предложение - 1000 рублей;
- текст на посадочную страницу - 2000 рублей;
- текст для одностраничника + прототип - 5000 рублей/4 экрана, 7000 рублей/8 экранов; 8000 рублей/от 8 экранов;
- статья на главную страницу сайта/ о компании (легенда): 700 рублей/ 1000 знаков.
- гибридные тексты: продающий текст + SEO - 1000 рублей/1000 знаков;
- гибридные тексты: продающий текст + LSI - 1200 рублей/1000 знаков.
E-mail-копирайтинг
- простое промо письмо для e-mail рассылки/событийное письмо (триггер) - 300 рублей/ письмо;
- письмо для реактивации подписной базы - 600 рублей/письмо;
- письмо для рассылки с коммерческим предложением - 900 рублей/текст;
- письмо + дизайн + верстка - 2700 рублей;
- e-mail-маркетинг для инфобизнеса: стратегия рассылки, текст на подписную страницу, 9 писем в рассылку (разогрев, продажа, допродажа/апселл) - 12000;
- e-mail-маркетинг для бизнеса: разработка рекламной email-кампании, контент-план рассылки на 3 месяца, 12 писем в регулярную рассылку - от 20000 рублей.
Нейминг
- нейминг - 2500 рублей/5 вариантов;
- нейминг + слоган - 5000 рублей/5 вариантов.
PR-копирайтинг
- пресс-релиз/новость/анонс/обзор/отчет/приглашение - 4000 рублей/текст;
- имиджевая статья/биография - 5000 рублей/текст;
- интервью - 6000 рублей.
- спичрайтинг - 500 рублей/ минута выступления.
SEO-копирайтинг
- SEO-копирайтинг - 350 рублей/ 1000 знаков без пробелов;
- LSI-копирайтинг - 500 рублей/ 1000 знаков без пробелов;
- составление семантического ядра (с учетом конкурентности, частотности, сезонности) - 1000 рублей/ 200 ключей;
- пакет рекламных объявлений для контекстной рекламы - 1000 рублей/ 10 штук;
- настройка, тестирование и запуск контекстной рекламы - 5000 рублей.
SMM
- создание, дизайн и настройка паблика в соцсети - 5000 рублей;
- администрирование паблика или страницы в соцсетях - 5000 рублей/ месяц/ 1 соцсеть/4 публикации в день;
- настройка, тестирование и запуск таргетированной рекламной кампании - 5000 рублей;
- создание рекламного поста для соцсети и + иллюстрация: 500 рублей;
- пост с авторской инфографикой - 1500 рублей;
- пакет рекламных объявлений для таргетированной рекламы - 1000 рублей/ 10 штук;
- комплексный SMM-маркетинг: таргетинг/ретаргетинг, администрирование групп, анализ, живая коммуникация и нейтрализация негатива - от 20000 рублей.
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТОВЫЕ УСЛУГИ
- тролль на час (с фейкового аккаунта, через прокси сервер): общетематический троллинг - 150р/час, узкотематический - 300р/час, политический - 600р/час;
- транскрибирование аудио - 1000 р/ час записи;
- набор текста рукописи или нераспознаваемого программами текста - 150 р/страница.
- $1Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад