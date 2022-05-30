3D Artist

Здравствуйте,

Я - трехмерный художник, обладающий большим опытом работы в различных областях CG (Визуализация объектов, архитектурная

визуализация, и многое другое). У меня есть глубокие знания в 3ds Max, Vray,

Zbrush и отличные навыки 3d моделирования, освещения, текстурирования, создания

материалов и рендеринга.

Мне нравится разнообразие, поэтому с энтузиазмом работаю над проектами создания, окружения, фона и разных объектов.

Поэтому, если у вас есть нестандартные задачи или проекты - пожалуйста!

Я люблю свою работу, и я работаю со страстью во всех проектах.

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения - не стесняйтесь обращаться

ко мне.