3D Artist
Здравствуйте,
Я - трехмерный художник, обладающий большим опытом работы в различных областях CG (Визуализация объектов, архитектурная
визуализация, и многое другое). У меня есть глубокие знания в 3ds Max, Vray,
Zbrush и отличные навыки 3d моделирования, освещения, текстурирования, создания
материалов и рендеринга.
Мне нравится разнообразие, поэтому с энтузиазмом работаю над проектами создания, окружения, фона и разных объектов.
Поэтому, если у вас есть нестандартные задачи или проекты - пожалуйста!
Я люблю свою работу, и я работаю со страстью во всех проектах.
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения - не стесняйтесь обращаться
ко мне.
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