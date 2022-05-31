DamselMeg

Марина DamselMeg

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб дизайнер, иллюстратор

Всем привет! Я новичек на этом сайте, но не в дизайне. Опыт работы вот уже пять лет, помимо этого получено художественное образование, так что в этой сфере я как рыба в воде!

В галерее мои работы, прошу ознакомиться и если понравится напишите договоримся!)

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