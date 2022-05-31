Веб дизайнер, иллюстратор
Всем привет! Я новичек на этом сайте, но не в дизайне. Опыт работы вот уже пять лет, помимо этого получено художественное образование, так что в этой сфере я как рыба в воде!
В галерее мои работы, прошу ознакомиться и если понравится напишите договоримся!)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Наружная реклама1 просмотр
- Разработка логотипа и фирменного стиля5 просмотров
- Буклет реклама, доставка продуктов1 просмотр
- Веб-дизай сайта1 просмотр
- Буклет реклама, доставка цветовнет просмотров
- Ui/ux дизайн сайта1 просмотр
- Логотип для реставрационной мастерской1 просмотр
- Логотип для торговой марки спецтехники1 просмотр
- Разработка иллюстраций1 просмотр
- Визитка для местера по ремонту компьютеровнет просмотров
- Логотип для интернет магазина1 просмотр