Веб дизайнер, иллюстратор

Всем привет! Я новичек на этом сайте, но не в дизайне. Опыт работы вот уже пять лет, помимо этого получено художественное образование, так что в этой сфере я как рыба в воде!

В галерее мои работы, прошу ознакомиться и если понравится напишите договоримся!)