Написание текстов, рерайт, транслитерация, нейминг

Приветствую! Вы ищете высококвалифицированного специалиста с большим опытом написания статей и текстов на различные темы, формирования внешних атрибутов компаний, нейминга, а также базовыми знаниями в области маркетинга и психологии коммуникации? Если да, то позвольте мне представиться!



Меня зовут Даниил Кулигин, и я экс-директор по продажам, менеджер по обслуживанию клиентов и соучредитель успешного бренда. У меня подтвержденный послужной список успеха в области продаж, управления базами данных, написание разнообразных текстов, нейминг, формирование имиджа компании. Я прошел углубленное обучение по продажам, инвестициям и финансовым рынкам. Владею английским языком на среднем уровне и базовым знанием испанского.



Если вы ищете квалифицированного и опытного специалиста по неймингу, рерайту, написанию статей и прочих текстов, то не ищите дальше. Со мной вы получаете преданного своему делу профессионала, который может помочь решить ваши бизнес-проблемы компетентно и эффективно. Свяжитесь со мной сегодня, чтобы обсудить, как мы можем работать вместе для достижения ваших целей.