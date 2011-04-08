ККК - креатив, качество, компетентность

На русском:

Написание качественной художественной прозы, сценариев, диалогов, речей, описаний, и т.п. - в любом стиле, с использованием практически любых особенностей русского языка, от "канцелярита" и манерной изысканности до арго подворотен.

Юмор, сарказм и ирония - в любом желаемом количестве.

Копирайт с высокой уникальностью, рерайт.

Больше всего люблю придумывать сюжетные повороты, локации, айтемы, персонажей и сценарии для игр, поскольку сам - увлеченный игрок фрпг и РС-игр.

Переводы: немецкий (носитель + в/о), английский, испанский (в/о, лингвистика)

Курсовые, рефераты, дипломные работы по психологии, МХК, лингвистике, географии, экологии, химии, - в том числе на указанных выше языках.

Психологические девиации и криминальная психология - мой конек.

Есть возможность привлечения специалистов других естественных и точных наук с опытом работы не менее 5 лет в своей области.

Бонус для желающих: астрология - профессиональны уровень. Магия, мистика различных направлений, культы, религиозные течения, сатанизм в том числе, - все это было в сфере моих изысканий.