Dan_Bogdan

Web-разработка, опыт работы 3 года. Знание БД, PHP, Python, JS, HTML, CSS, SQL.

С детства занимаюсь программированием. Добился значительных результатов,

изучая языки самостоятельно. Есть опыт разработки сайтов, приложений для

андроид. На данный момент знаю языки: PHP, C++, Python, JavaScript,

Java, MySQL, CSS, HTML. Есть опыт работы с Linux, ООП, СУБД, Git. Уже в

школе делал приложение для компании, занимающейся съёмочный процессом.

Проходил обучение в образовательном центре "Сириус", г. Сочи, по

направлению "Программирование", разрабатывал с командой VR программу для

обучения молодых специалистов на заводе "Роснефть".