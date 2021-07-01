Dan_Bogdan

Web-разработка, опыт работы 3 года. Знание БД, PHP, Python, JS, HTML, CSS, SQL.
С детства занимаюсь программированием. Добился значительных результатов,
изучая языки самостоятельно. Есть опыт разработки сайтов, приложений для
андроид. На данный момент знаю языки: PHP, C++, Python, JavaScript,
Java, MySQL, CSS, HTML. Есть опыт работы с Linux, ООП, СУБД, Git. Уже в
школе делал приложение для компании, занимающейся съёмочный процессом.
Проходил обучение в образовательном центре "Сириус", г. Сочи, по
направлению "Программирование", разрабатывал с командой VR программу для
обучения молодых специалистов на заводе "Роснефть".
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