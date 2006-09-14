Основное:
Я обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер. Я делаю качественные и удобные сайты. Качесвенно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бютжет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Занимаюсь этим уже пару лет. Я прошёл курс по програмированию и веб-разработке в международной кибершколе "KiberOne", kiber-one.com Сертификат Вы можете найти на моём сайте-портфолио на странице "Про мне". Мой сайт-портфолио: Так-же, на нём Вы сможете найтиподробную информацию про меня и примеры моих работ.
Гарантия на вёрстку. В течении 2 недель после передачи архива с вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Так как я только начинаю свой путь фрилансера я сделаю Вам небольшой бонус в виде бесплатных правок.
Контакты:
Email - [email protected]
Instagram - @dan16mm / https://www.instagram.com/dan16mm/
Telegram - @dan16mm
Телефон - +380952087473
Ответсвенность:
Готов приступить уже
Всегда довожу дело до конца
Всегда на связи
Не беру предоплату
Оплата происходит любым удобным для Вас способом.