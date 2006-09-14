Качественные и удобные сайты. Сайты по Вашему макету. CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery, Flexbox.

Основное:

Я обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер. Я делаю качественные и удобные сайты. Качесвенно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бютжет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Занимаюсь этим уже пару лет. Я прошёл курс по програмированию и веб-разработке в международной кибершколе "KiberOne", kiber-one.com Сертификат Вы можете найти на моём сайте-портфолио на странице "Про мне". Мой сайт-портфолио: Так-же, на нём Вы сможете найтиподробную информацию про меня и примеры моих работ.

Гарантия на вёрстку. В течении 2 недель после передачи архива с вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Так как я только начинаю свой путь фрилансера я сделаю Вам небольшой бонус в виде бесплатных правок.

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Не беру предоплату

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