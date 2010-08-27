Доброго времени суток!

Предоставляю услуги по написанию статей абсолютно любой тематики (предпочтения: спорт, здоровье, стиль, фитнес, здоровый образ жизни) и любого стиля, написанию рерайта статей любой сложности.

Делаю переводы укр-рус, рус-укр.

В совершенстве владею русским и украинским языками, поскольку живу в искулючительно русском городе Севастополь, а учусь в украинском городе Ивано-Франковск.

Благодаря учебе на юридическом факультете Прикарпатского Национального университета В. Стефаника имею возможность предоставить услуги по качественному переводу документации, связанной с юриспруденцией.

В связи с тем, что работу начала недавно, возможны выгодные условия для заказчика.

Буду рада сотрудничеству!

Координаты: [email protected], icq 602016168