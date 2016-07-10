Надежда Плистинова Dana6050Dana6050
31 годРоссия/Орехово-Зуево
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ретушь и художественная обработка фотографий
Предлагаю услуги по обработке фотографий: ретушь профессиональных и любительских фото, цветокоррекция, художественная обработка.
e-mail: [email protected]
Работаю по предоплате 50%.
Оплата на карту Сбербанка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Художественная обработка100 просмотров
- Художественная обработка102 просмотра
- Художественная обработка105 просмотров
- Художественная обработка103 просмотра
- Художественная обработка177 просмотров
- Художественная обработка109 просмотров
- Художественная обработка100 просмотров