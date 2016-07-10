Dana6050

Надежда Плистинова Dana6050

 
31 годРоссия/Орехово-Зуево
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ретушь и художественная обработка фотографий

Предлагаю услуги по обработке фотографий: ретушь профессиональных и любительских фото, цветокоррекция, художественная обработка.

e-mail: [email protected]

Работаю по предоплате 50%. 

Оплата на карту Сбербанка.