DanaKvyatka

Я - ваш личный фрилансер!

Добрый день!

Меня зовут Диана, и я ваш лучший помощник в любом заданном деле.Работаю с текстовыми документами, копирайтинг, рерайтинг, написание SEO текстов, а так же эссе и статей - это ко мне:)Владею украинским (родной), русским (родной) английским (разговорный) языками.Изучаю польский и испанский язык.Пишу статьи по заданной теме. Проверяю тексты на уникальность.Являюсь активным пользователем социальных сетей, веду инстаграм, как личный блог, так и бренд.Работаю только на качество.Буду рада сотрудничеству!