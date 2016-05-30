Качественное выполнение работ любой сложности

Достижения:

Успешно прошла обучение образовательной программы «Оператор ПК: автоматизированная обработка информации» 27.02.2019 г.;

Успешно прошла обучение образовательной программы «Пользователь ПК, Интернета и прикладных программ» 30.05.2016 г.;

Прошла обучение курсам: «Основы векторной графики», «Офисные технологии: автоматизация в MS Office 2010», «Уроки программирования. Pascal» 30.05.2017 г.;

Прошла обучение курсу: «Основы объективно-ориентированного программирования» 27.02.2019 г.;

Победитель конкурса по информатике «Инфознайка» (муниципальный уровень) 2015 г.;

Заняла II место в Международной дистанционной олимпиаде «Эрудит» 2018 г.;

Успешно прошла обучение образовательной программы: «Основы программирования» 2015 г.;

Приняла участие в V Региональном молодежном фестивале «Цифровой Бум – 2015» c 27 по 28 марта 2015 г.;

Основные навыки и знания:

Пользователь ПК;

Пользователь Пакета MS Office;

Владение навыком слепого десятипальцевого метода набора на компьютере на английском и русском языках со скоростью не менее 120 знаков в минуту.

Личные качества:

Ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, желание совершенствоваться в профессиональной сфере.