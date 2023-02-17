Перевод и транскрибирование

Приветствую всех на моей странице!

Меня зовут Евгения, я студентка 5-ого курса факультета "Перевод и переводоведение".

Готова качественно и ответственно выполнить перевод необходимого Вам текста - статьи, описания товара, художественного произведения, меню, сайта, новостного сообщения, презентации или игры.

К каждой работе подхожу внимательно, изучая тему текста и вникая в термины и понятия.

Юридическими переводами не занимаюсь.

Более того, я могу выполнить транскрибацию аудио или видео материала в текстовый документ.

Гарантировано оформлю текст, соблюдая все правила языка. Могу работать как с русскоязычными материалами, так и с англоязычными (мой уровень английского - С1).

Также могу транскрибировать как дословно, так и отредактировав текст, убрав все повторы, слова-паразиты и т. д.

Вот мое портфолио со всеми видами работ - https://drive.google.com/drive/folders/1GEW9HuXEDmdt6-v8yY2NNSKq3Lh9vk2T?usp=share_link

Учту все пожелания и правки заказчика.

Надеюсь на дальнейшую работу с Вами!