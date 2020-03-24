Разработчик всех видов сайтов. Директолог.

Доброе время суток всем кто посетил мой профиль. Я веб разработчик и директолог, специализируюсь на разработках:

1. Сайтов любого направления: от визиток до интернет магазинов

2. Провожу аудиты сайтов (дизайн, функционал, СЕО), как по отдельности так и комплексно.

3. Разрабатываю рекламные компании Яндекс Директ и Гугл Эдвордс.

4. Провожу аудиты рекламных компаний на выявление неэффективной настройки и устраняю проблемы, вношу свои поправки.

Буду рад сотрудничать как на единых заказах так и на постоянной основе. Для постоянных клиентов действует система скидок.