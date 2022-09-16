DaneryRampo

2D- и 3D-художник Бакалавриат по 3D-моделированию, 4 курс Навыки: 1) 2D рисунок: растровый в SAI 2, векторный в Illustrator 2) Базовые знания в фотошопе, навык обработки фотографий 3) 3D-моделирование в Blender, начальный уровень (пропсы, простые персонажи, интерьеры) 4) Работа с видео в Premier Pro Лучше всего работаю с векторным и растровым рисунком, остальное скорее вспомогательные навыки. Понимаю правила композиции, теорию цвета. Готова заняться концепт артом/разработкой идеи. ______________________________________________ 4th year Bachelor's Student in 3D modeling Skills: 1) 2D drawing: raster in SAI 2, vector in Illustrator 2) Basic Photoshop knowledge 3) 3D modeling in Blender, basic level (props, simple characters, interiors) 4) Working with video in Premier Pro I work best with vector and raster drawing, the rest is more likely support skills. I understand composition rules, color theory. Ready do concept art/idea development.

Я против войны в Украине !