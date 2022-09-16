DaneryRampo

Бакалавриат по 3D-моделированию, 4 курс
Навыки:
1) 2D рисунок: растровый в SAI 2, векторный в Illustrator
2) Базовые знания в фотошопе, навык обработки фотографий
3) 3D-моделирование в Blender, начальный уровень (пропсы, простые
персонажи, интерьеры)
4) Работа с видео в Premier Pro
Лучше всего работаю с векторным и растровым рисунком, остальное скорее
вспомогательные навыки. Понимаю правила композиции, теорию цвета. Готова
заняться концепт артом/разработкой идеи.
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4th year Bachelor's Student in 3D modeling
Skills:
1) 2D drawing: raster in SAI 2, vector in Illustrator
2) Basic Photoshop knowledge
3) 3D modeling in Blender, basic level (props, simple characters, interiors)
4) Working with video in Premier Pro
I work best with vector and raster drawing, the rest is more likely support skills. I understand composition rules, color theory. Ready do concept art/idea development.