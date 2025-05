DaneryRampo

2D- и 3D-художник

Бакалавриат по 3D-моделированию, 4 курс

Навыки:

1) 2D рисунок: растровый в SAI 2, векторный в Illustrator

2) Базовые знания в фотошопе, навык обработки фотографий

3) 3D-моделирование в Blender, начальный уровень (пропсы, простые

персонажи, интерьеры)

4) Работа с видео в Premier Pro

Лучше всего работаю с векторным и растровым рисунком, остальное скорее

вспомогательные навыки. Понимаю правила композиции, теорию цвета. Готова

заняться концепт артом/разработкой идеи.

______________________________________________

4th year Bachelor's Student in 3D modeling

Skills:

1) 2D drawing: raster in SAI 2, vector in Illustrator

2) Basic Photoshop knowledge

3) 3D modeling in Blender, basic level (props, simple characters, interiors)

4) Working with video in Premier Pro

I work best with vector and raster drawing, the rest is more likely support skills. I understand composition rules, color theory. Ready do concept art/idea development.