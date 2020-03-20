2019 – по сьогодні
Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації
Начальник сектору інформаційних технологій.
Обов’язки: відповідальність за роботу Windows та Unix серверів підприємства, локальної та глобальної мереж, програмування в системі 1С:Підприємство версій 7.7/8.2/8.3, ремонт/налаштування комп’ютерної техніки та периферії.
2007 – 2019
Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації
Провідний інженер відділу інформаційного та комп’ютерного забезпечення.
Обов’язки: відповідальність за роботу веб-серверу підприємства, локальної та глобальної мереж, підтримка інформації на веб-сайті та баз даних, програмування в системі 1С:Підприємство версій 7.7/8.2/8.3, ремонт/налагодження офісної техніки та комп’ютерної периферії.
2006 – 2007
Consumer Products Services, LLC (Нью-Йорк, США)
Контролер.
Обов’язки: відповідальність за роботу виробничих ліній з ремонту та обслуговування побутових приладів (виробництво General Electric та Alfred Kärcher GmbH & Co. KG).
2002 – 2006
ТОВ Октава, м. Луцьк
Головний інженер з ремонту та обслуговування комп’ютерів та комп’ютерної периферії та офісної техніки
Обов’язки: ремонт копіювальної техніки, тестування та конфігурування комп’ютерів.
Освіта
2010 – 2012
Диплом магістра з інноваційної діяльності підприємства.
Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки
2001 – 2007
Диплом спеціаліста з економічної кібернетики.
Луцький гуманітарний університет
Досвід та вміння
Впевнений користувач Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, html програмування, Adobe Dreamweaver, PHP програмування, програмування баз даних 1С:Підприємство версій 7.7/8.2/8.3. Гарні знання програмних продуктів операційних систем сімейства Microsoft, Unix-подібних операційних систем (FreeBSD, Linux Ubuntu, Linux Red Hat, Cent OS).
Володіння мовами: англійська (вільно), польська (базова), українська та російська (рідні).