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2019 – по сьогодні

Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

Начальник сектору інформаційних технологій.

Обов’язки: відповідальність за роботу Windows та Unix серверів підприємства, локальної та глобальної мереж, програмування в системі 1С:Підприємство версій 7.7/8.2/8.3, ремонт/налаштування комп’ютерної техніки та периферії.

2007 – 2019

Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

Провідний інженер відділу інформаційного та комп’ютерного забезпечення.

Обов’язки: відповідальність за роботу веб-серверу підприємства, локальної та глобальної мереж, підтримка інформації на веб-сайті та баз даних, програмування в системі 1С:Підприємство версій 7.7/8.2/8.3, ремонт/налагодження офісної техніки та комп’ютерної периферії.

2006 – 2007

Consumer Products Services, LLC (Нью-Йорк, США)

Контролер.

Обов’язки: відповідальність за роботу виробничих ліній з ремонту та обслуговування побутових приладів (виробництво General Electric та Alfred Kärcher GmbH & Co. KG).

2002 – 2006

ТОВ Октава, м. Луцьк

Головний інженер з ремонту та обслуговування комп’ютерів та комп’ютерної периферії та офісної техніки

Обов’язки: ремонт копіювальної техніки, тестування та конфігурування комп’ютерів.

Освіта

2010 – 2012

Диплом магістра з інноваційної діяльності підприємства.

Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки

2001 – 2007

Диплом спеціаліста з економічної кібернетики.

Луцький гуманітарний університет

Досвід та вміння

Впевнений користувач Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, html програмування, Adobe Dreamweaver, PHP програмування, програмування баз даних 1С:Підприємство версій 7.7/8.2/8.3. Гарні знання програмних продуктів операційних систем сімейства Microsoft, Unix-подібних операційних систем (FreeBSD, Linux Ubuntu, Linux Red Hat, Cent OS).

Володіння мовами: англійська (вільно), польська (базова), українська та російська (рідні).