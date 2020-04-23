DanielAlisov

Отношусь к каждому проекту серьезно, креативно и индивидуально так как каждая ниша имеет свою специфику и если вы не знаете как лучше продвигать ваш товар или брэнд то можете смело писать по скольку я в этом профи и буду рад для начала составить вам Маркетинговую стратегию (бесплатно короткое описание первых шагов)
Строю классные лендинги в разных CMS такие, как WordPress, Wix, Tilda, Pagewiz или по вашему запросу.
Настраиваю контекстную рекламу в Google И Yandex и Таргет в Facebook И инстаграм.
Много успешных кейсов по продвижению.
Обучался на WebMaster в Израиле в школе JohnBryce и по сей день прохожу предфинальные курсы по маркетингу.
Начал свою работу в крупной маркетинговой фирме с акцентом на рекламу по недвижимости и личных брендов.
Буду рад рассмотреть Ваш кейс и сделать его максимально успешным за самое короткое время.