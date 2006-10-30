DanielFrilance

Добрый день, занимаюсь переводами, а также копирайтингом, имею небольшой опыт. Гарантирую качественную работу, выполненную в сроки.

Меня зовут Данил, я занимаюсь фрилансом относительно недавно, но готов выполнить вашу работу вовремя и качественно. Также владею английским на уровне В1-В2(Pre-Intermediate - Intermediate), поэтому готов заняться переводом, с гарантией того, что это будет грамотно переведённый текст, а не просто скопированный и вставленный в переводчик. Готов уступить в стоимости.

Ожидаю Ваших предложений.