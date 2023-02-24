DanielZaiats

Данил Заяц DanielZaiatsDanielZaiats
Ключевые навыки: копирайтинг, контент-маркетинг, SEO-оптимизация, редактура, аналитика
Опыт работы:
Более 3 лет опыта работы в сфере копирайтинга и контент-маркетинга
Написание текстов на различные тематики (бизнес, технологии, здоровье и др.)
SEO-оптимизация текстов для поисковых систем
Работа с текстовыми редакторами и CMS (WordPress, Tilda, Bitrix и др.)
Редактура и корректировка текстов
Анализ конкурентов и разработка контент-стратегий
Образование:
Высшее образование в области маркетинга (Brno University of technology. Faculty of business)
Ключевые качества:
Высокий уровень грамотности
Знание русского, украинского, чешского, английского языков
Умение работать в команде и соблюдать дедлайны
Ответственность и внимательность к деталям
Желание учиться и развиваться в сфере копирайтинга и контент-маркетинга