DanielZaiats

Данил Заяц DanielZaiats

 
23 годаЧехия/Брно
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Ваши идеи - мои слова

Ключевые навыки: копирайтинг, контент-маркетинг, SEO-оптимизация, редактура, аналитика

Опыт работы:

  • Более 3 лет опыта работы в сфере копирайтинга и контент-маркетинга

  • Написание текстов на различные тематики (бизнес, технологии, здоровье и др.)

  • SEO-оптимизация текстов для поисковых систем

  • Работа с текстовыми редакторами и CMS (WordPress, Tilda, Bitrix и др.)

  • Редактура и корректировка текстов

  • Анализ конкурентов и разработка контент-стратегий

Образование:

  • Высшее образование в области маркетинга (Brno University of technology. Faculty of business)

Ключевые качества:

  • Высокий уровень грамотности

  • Знание русского, украинского, чешского, английского языков

  • Умение работать в команде и соблюдать дедлайны

  • Ответственность и внимательность к деталям

  • Желание учиться и развиваться в сфере копирайтинга и контент-маркетинга

WordPressTilda