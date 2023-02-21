Daniel_Kvilp

Игорь Daniel_Kvilp

 
56 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
дизайн Landing Page и Таргет ВК

Навыки работы в Figma. Делаю верстку, адаптивы.

Создаю Landing page на базе Тильда в зеро блоках. Лэндинг для конного клуба, есть лэндинг про Виктора Франкла.

Обучался вести таргетированную компанию ВК. Есть опыт таргета для типографии. Результат есть, но не однозначный.

Есть свой сайт.

Осваиваю работу с Openai gpt.

Образование техническое и психолого-педагогическое. Большой опыт ведения своего бизнеса. Сейчас не работаю в этой области.

Figma