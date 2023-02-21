Daniel_Kvilp

дизайн Landing Page и Таргет ВК

Навыки работы в Figma. Делаю верстку, адаптивы.

Создаю Landing page на базе Тильда в зеро блоках. Лэндинг для конного клуба, есть лэндинг про Виктора Франкла.

Обучался вести таргетированную компанию ВК. Есть опыт таргета для типографии. Результат есть, но не однозначный.

Есть свой сайт.

Осваиваю работу с Openai gpt.

Образование техническое и психолого-педагогическое. Большой опыт ведения своего бизнеса. Сейчас не работаю в этой области.