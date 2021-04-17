Daniel_Lsi

Илья Daniel_Lsi

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML5 вёрстка, Front-end разработка

О себе:

Я начинающий frontend разработчик, изучаю новые технологии и поднимаю и прокачиваю свои навыки, выполняю Ваши проекты, довожу их до конца и поддерживаю в работе.

Выполняя Ваши заказы, я ориентируюсь на качество. Особое внимание я уделяю pixel perfect и исходному коду, а также валидности и логичности исходного кода.

Что умею:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3,4
  • Flexbox
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.