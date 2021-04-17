Daniel_Lsi

HTML5 вёрстка, Front-end разработка

О себе:

Я начинающий frontend разработчик, изучаю новые технологии и поднимаю и прокачиваю свои навыки, выполняю Ваши проекты, довожу их до конца и поддерживаю в работе.

Выполняя Ваши заказы, я ориентируюсь на качество. Особое внимание я уделяю pixel perfect и исходному коду, а также валидности и логичности исходного кода.

Что умею: