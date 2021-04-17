Daniel_Lsi

HTML5 вёрстка, Front-end разработка
О себе:
Я начинающий frontend разработчик, изучаю новые технологии и поднимаю и прокачиваю свои навыки, выполняю Ваши проекты, довожу их до конца и поддерживаю в работе.
Выполняя Ваши заказы, я ориентируюсь на качество. Особое внимание я уделяю pixel perfect и исходному коду, а также валидности и логичности исходного кода.
Что умею:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3,4
- Flexbox
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
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