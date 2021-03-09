Daniela_K

Даниэлла Daniela_K

 
24 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн, контент

- Создание различного вида презентаций для Вашего проекта;

- Дизайн визиток, баннеров, флаеров, буклетов, прайс-листов, меню;

- Оформление/составление гайдов, чек-листов и пр.;

- Знание MS Office (Word, PowerPoint, Excel), работа с Интернетом (поиск, сбор информации, работа с электронной почтой);

- Грамотный рерайт и копирайт;

- Перевод: английский (Upper-Intermediate), русский, украинский языки.

- Работаю в графических редакторах: Photoshop, Figma.

Высшее образование - Международная экономика

Figma