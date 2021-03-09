Дизайн, контент
- Создание различного вида презентаций для Вашего проекта;
- Дизайн визиток, баннеров, флаеров, буклетов, прайс-листов, меню;
- Оформление/составление гайдов, чек-листов и пр.;
- Знание MS Office (Word, PowerPoint, Excel), работа с Интернетом (поиск, сбор информации, работа с электронной почтой);
- Грамотный рерайт и копирайт;
- Перевод: английский (Upper-Intermediate), русский, украинский языки.
- Работаю в графических редакторах: Photoshop, Figma.
Высшее образование - Международная экономика