Даниела Кабаргин Daniela_MilenaDaniela_Milena
18 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Год занимаюсь личным блогом, где помимо рассказов о повседневной жизни, делаю небольшие отзывы на фильмы, косметологические продукты, образовательные курсы, книги и многое другое. Пишу научные статьи по физике, математике, истории (активно занимаюсь научно-исследовательской деятельностью). Создаю информационные стенды для различных мероприятий.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Отзыв на мультфильм и рекомендация к просмотру24 просмотра
- Николай I. Восстание декабристов42 просмотра