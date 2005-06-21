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Год занимаюсь личным блогом, где помимо рассказов о повседневной жизни, делаю небольшие отзывы на фильмы, косметологические продукты, образовательные курсы, книги и многое другое. Пишу научные статьи по физике, математике, истории (активно занимаюсь научно-исследовательской деятельностью). Создаю информационные стенды для различных мероприятий.