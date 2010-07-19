DaniilG

Александр DaniilG

 
47 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Работа на основе CMS Joomla

Верстка (создать, переделать, подправить)

JS (JavaScript, AJAX, JQuery) (создать, переделать, подправить)

PHP - скрипты (поправить, установить, написать)

Сайт под ключ

Работа с готовыми CMS - Joomla, Wordpress (только установка и подключение готовых стилей и компонентов)

Работа с framework'ами - Symfony, Kohana

PHPJavascriptWordPressJoomlajQueryAjaxSymfony
HTML-верстка
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от $100
от 14 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 14 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 14 дней
нет рейтинга