Работа на основе CMS Joomla

Верстка (создать, переделать, подправить)

JS (JavaScript, AJAX, JQuery) (создать, переделать, подправить)

PHP - скрипты (поправить, установить, написать)

Сайт под ключ

Работа с готовыми CMS - Joomla, Wordpress (только установка и подключение готовых стилей и компонентов)

Работа с framework'ами - Symfony, Kohana