Работа на основе CMS Joomla
Верстка (создать, переделать, подправить)
JS (JavaScript, AJAX, JQuery) (создать, переделать, подправить)
PHP - скрипты (поправить, установить, написать)
Сайт под ключ
Работа с готовыми CMS - Joomla, Wordpress (только установка и подключение готовых стилей и компонентов)
Работа с framework'ами - Symfony, Kohana
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HTML-верстка
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от $100
от 14 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 14 дней
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Интернет-магазины
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от $100
от 14 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 14 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 14 дней
нет рейтинга