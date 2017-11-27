DaniilKlyagin

Даниил Клягин. AutoCAD, Abobe

Меня зовут Даниил, мне 34 года.

Что умею:

знаю на профессиональном уровне программы видеомонтажа пакета Adobe, так же хорошо работаю в AE, Photoshop и Lightroom. Снимаю на все, на что можно снимать. Могу подготовить видео контент любой сложности.

AutodeskAUTOCAD - на профессиональном уровне.

Что интересно:

архитектура функционализма, дизайн мебели,промышленный дизайн, параметрические конструкции в интерьере, работа с людьми, увлеченными своим делом.

Что могу:

в короткие сроки включиться в задачи нового проекта, быстро набрать все недостающие знания, работать самостоятельно в рамках имеющихся задач и существующей стратегии компании.

Видеомонтаж, анимация логотипов, цветокоррекция, работа со звуком. Чертежи, проектная документация. Очень быстро и очень хорошо.