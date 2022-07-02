DaniilNadezhdin

Ищу работу/подработку в сферах smm любой сложности

Доброго времени суток уважаемые издатели и работодатели, хочу предоставить вашему вниманию команду которая сможет справиться с работой почти любой сложности. Развивались самостоятельно, ребята имеют опыт больше года в данных сферах, которые будут перечислены ниже. На данный момент есть команда из 15 специалистов. Мы работаем только с этими направлениями: Поддержание сайтов; Перевод текста с английского на русский(Включая написание субтитров); Ведение блогов, страниц и групп в сотсетях; Создание сайтов под ключ по вашим запросам; Продвижение как товаров так и сотсетей; Написание статей с нуля под вашу желаемую тему; Редактирование текстов: