Логотипы, Фоторетушь, 3D моделирование и визуализация, Фирменный стиль, Брендбуки. Работа с аудио и видео. Обтравка, Коллажирование, WebDesign и др

Я Очень творческий человек, начал изучать работу в 3D в 2013 году, и тогда затянула эта сфера (Дизайн, 3D - визуализация, 3D дизайн, Моделирование, Текстурирование, Ретопология, Риг, анимация.)

Следом начал заниматься фотографией (Фоторетушь, Коллажирование, Цветокорекция )

А так же - Работа с видео, Создание или редактирование аудио.

Можно сказать этим живу, и довожу все до мелочей, т.к считаю, что качество - в деталях.

Работа в основном проходила во фрилансе (онлайн), поэтому знаю как найти с заказчиками общий язык, и понять чего они хотят.

Спасибо за внимание. Хорошего дня.

DaB - Daniil Alekseevich Bolotskih