Даниил Болотских Daniil_BolotskhDaniil_Bolotskh
31 годРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Логотипы, Фоторетушь, 3D моделирование и визуализация, Фирменный стиль, Брендбуки. Работа с аудио и видео. Обтравка, Коллажирование, WebDesign и др
Я Очень творческий человек, начал изучать работу в 3D в 2013 году, и тогда затянула эта сфера (Дизайн, 3D - визуализация, 3D дизайн, Моделирование, Текстурирование, Ретопология, Риг, анимация.)
Следом начал заниматься фотографией (Фоторетушь, Коллажирование, Цветокорекция )
А так же - Работа с видео, Создание или редактирование аудио.
Можно сказать этим живу, и довожу все до мелочей, т.к считаю, что качество - в деталях.
Работа в основном проходила во фрилансе (онлайн), поэтому знаю как найти с заказчиками общий язык, и понять чего они хотят.
Спасибо за внимание. Хорошего дня.
DaB - Daniil Alekseevich Bolotskih
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекламы116 просмотров
- Фирменный стиль141 просмотр
- Лого162 просмотра
- Небольшой пример230 просмотров
- Гостинная109 просмотров
- Dracula Place171 просмотр
- Коллажи136 просмотров
- Арт142 просмотра
- Художественная фоторетушь 2170 просмотров
- Художественная фоторетушь223 просмотра
- Ретушь фото (beuty)244 просмотра
- Интерьеры145 просмотров
3D-графика
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Обработка фотографий
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