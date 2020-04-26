Daniil_Olegovich

Переводы с русского на английский и наоборот, презентации, рефераты, курсовые работы.

Максимально качественно и в срок делаю задания различной сложности по английскому и русскому языкам!

Выполняю:

- переводы;

- эссе, сочинения, тесты, домашние работы, самостоятельные и контрольные работы;

- презентации, рефераты, доклады, курсовые.

Преимущества работы со мной:

- Экономия Ваших денег. Качественно выполняю задание сразу и его потом не нужно отсылать другим заказчикам на переделывание и доработку.

- Не потратите нервов. Ваши пожелания и доработки включены в стоимость услуги, поэтому по Вашей просьбе вносятся любые изменения без лишних споров и разговоров.

- Высокая скорость выполнения работы. Беру изначально задания, которые делал раньше и в которых у меня достаточный опыт, за счет чего работа выполняется в срок или даже раньше.

- Высокая уникальность работы. Работаю с антиплагиатом. Гарантия на доработку. После отправления Вам готовой работы,в течение недели все пожелания и доработки, то чего возможно все-таки не заметил при выполнении задания, доделаю бесплатно по Вашей просьбе.

Условия сотрудничества:

- Если я оставил заявку к Вашему заданию, значит оно мне действительно интересно и я хотел бы посвятить ему свои силы и время;

- С Вашей стороны - созданная заявка(задание) и я выбран исполнителем. Для меня очень важно, чтобы после работы со мной клиент остался доволен результатом!

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Моя группа вконтакте: https://vk.com/club132102852

Личная страница вконтакте: https://vk.com/djmacdonalds

Страница в одноклассниках: https://ok.ru/profile/575225840773

Страница в facebook.com: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009018869009

Страница в instagram.com: https://www.instagram.com/scar.corpse/

Ответственность:

- Любое дело довожу до конца;

- Готов приступить сразу;

- Не нарушаю сроков.