Daniil_Olegovich

Даниил Daniil_Olegovich

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Переводы с русского на английский и наоборот, презентации, рефераты, курсовые работы.

Максимально качественно и в срок делаю задания различной сложности по английскому и русскому языкам! 

Выполняю:

 - переводы;

 - эссе, сочинения, тесты, домашние работы, самостоятельные и контрольные работы;

 - презентации, рефераты, доклады, курсовые. 

Преимущества работы со мной:

 - Экономия Ваших денег. Качественно выполняю задание сразу и его потом не нужно отсылать другим заказчикам на переделывание и доработку.

 - Не потратите нервов. Ваши пожелания и доработки включены в стоимость услуги, поэтому по Вашей просьбе вносятся любые изменения без лишних споров и разговоров.

 - Высокая скорость выполнения работы. Беру изначально задания, которые делал раньше и в которых у меня достаточный опыт, за счет чего работа выполняется в срок или даже раньше.

 - Высокая уникальность работы. Работаю с антиплагиатом. Гарантия на доработку. После отправления Вам готовой работы,в течение недели все пожелания и доработки, то чего возможно все-таки не заметил при выполнении задания, доделаю бесплатно по Вашей просьбе. 

 

 Условия сотрудничества:

 - Если я оставил заявку к Вашему заданию, значит оно мне действительно интересно и я хотел бы посвятить ему свои силы и время;

 - С Вашей стороны - созданная заявка(задание) и я выбран исполнителем. Для меня очень важно, чтобы после работы со мной клиент остался доволен результатом! 

 

 Мои контакты:

 E-mail: [email protected]

 Моя группа вконтакте: https://vk.com/club132102852

 Личная страница вконтакте: https://vk.com/djmacdonalds

 Страница в одноклассниках: https://ok.ru/profile/575225840773

 Страница в facebook.com: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009018869009

 Страница в instagram.com: https://www.instagram.com/scar.corpse/ 

 Ответственность:

 - Любое дело довожу до конца;

 - Готов приступить сразу;

 - Не нарушаю сроков.