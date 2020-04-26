Daniil_Olegovich

Максимально качественно и в срок делаю задания различной сложности по английскому и русскому языкам!
Выполняю:
- переводы;
- эссе, сочинения, тесты, домашние работы, самостоятельные и контрольные работы;
- презентации, рефераты, доклады, курсовые.
Преимущества работы со мной:
- Экономия Ваших денег. Качественно выполняю задание сразу и его потом не нужно отсылать другим заказчикам на переделывание и доработку.
- Не потратите нервов. Ваши пожелания и доработки включены в стоимость услуги, поэтому по Вашей просьбе вносятся любые изменения без лишних споров и разговоров.
- Высокая скорость выполнения работы. Беру изначально задания, которые делал раньше и в которых у меня достаточный опыт, за счет чего работа выполняется в срок или даже раньше.
- Высокая уникальность работы. Работаю с антиплагиатом. Гарантия на доработку. После отправления Вам готовой работы,в течение недели все пожелания и доработки, то чего возможно все-таки не заметил при выполнении задания, доделаю бесплатно по Вашей просьбе.
Условия сотрудничества:
- Если я оставил заявку к Вашему заданию, значит оно мне действительно интересно и я хотел бы посвятить ему свои силы и время;
- С Вашей стороны - созданная заявка(задание) и я выбран исполнителем. Для меня очень важно, чтобы после работы со мной клиент остался доволен результатом!
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Моя группа вконтакте: https://vk.com/club132102852
Личная страница вконтакте: https://vk.com/djmacdonalds
Страница в одноклассниках: https://ok.ru/profile/575225840773
Страница в facebook.com: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009018869009
Страница в instagram.com: https://www.instagram.com/scar.corpse/
Ответственность:
- Любое дело довожу до конца;
- Готов приступить сразу;
- Не нарушаю сроков.