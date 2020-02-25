Daniil_Pankov

Даниил Daniil_PankovDaniil_Pankov
Тогда Вы обратились по адресу! Сделаю Вам лендинг-сайт "под ключ" для генерации лидов (заявок), исходя из Ваших целей и анализа ЦА Вашего продукта. Из чего же состоят мои услуги?
1. Разработка и создание прототипа;
2. Разработка дизайна будущего сайта и согласование с Вами;
3. Создание сайта на конструкторе Tilda;
4. Вёрстка и оптимизация сайта;
5. Написание ярких продающих текстов;
6. Перенос проекта на Ваш аккаунт + донастройка (по необходимости) сайта на Вашем аккаунте (домен, шрифты).
Кратко о себе:
1. Окончил Марафон по созданию сайтов от Веры Таг;
2. Приступлю к работе сразу после согласования ТЗ;
3. Исполнителен и ответственен: сделаю работу точно в оговорённый срок, потому для меня важно Ваше время;
4. Тщательно реализую Ваши желания и условия;
5. Всегда на связи, отвечу Вам без задержек;
6. Выложусь на все 100% при работе: Ваш проект - мой проект, и для меня особенно важен итоговый результат, способный дать Вам базу для дальнейшего продвижения сайта и продукта;
7. Настроен на дальнейшее сотрудничество!
Я Вас заинтересовал, а Ваше предложение ещё актуально? Тогда скорее пишите мне в ЛС, я покажу своё портфолио и мы обговорим бюджет проекта и сроки, а также наше дальнейшее сотрудничество!