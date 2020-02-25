Daniil_Pankov

Здравствуйте! Меня зовут Даниил, и я начинающий веб-дизайнер. У Вас есть готовый проект и необходимо создать для него базу на просторах интернета?

Тогда Вы обратились по адресу! Сделаю Вам лендинг-сайт "под ключ" для генерации лидов (заявок), исходя из Ваших целей и анализа ЦА Вашего продукта. Из чего же состоят мои услуги?

1. Разработка и создание прототипа;

2. Разработка дизайна будущего сайта и согласование с Вами;

3. Создание сайта на конструкторе Tilda;

4. Вёрстка и оптимизация сайта;

5. Написание ярких продающих текстов;

6. Перенос проекта на Ваш аккаунт + донастройка (по необходимости) сайта на Вашем аккаунте (домен, шрифты).

Кратко о себе:

1. Окончил Марафон по созданию сайтов от Веры Таг;

2. Приступлю к работе сразу после согласования ТЗ;

3. Исполнителен и ответственен: сделаю работу точно в оговорённый срок, потому для меня важно Ваше время;

4. Тщательно реализую Ваши желания и условия;

5. Всегда на связи, отвечу Вам без задержек;

6. Выложусь на все 100% при работе: Ваш проект - мой проект, и для меня особенно важен итоговый результат, способный дать Вам базу для дальнейшего продвижения сайта и продукта;

7. Настроен на дальнейшее сотрудничество!

Я Вас заинтересовал, а Ваше предложение ещё актуально? Тогда скорее пишите мне в ЛС, я покажу своё портфолио и мы обговорим бюджет проекта и сроки, а также наше дальнейшее сотрудничество!