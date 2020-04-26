Привет, меня зовут Даниил. Веду свой блог о фрилансе и таргете. Работаю в интернете, меня интересует любой способ заработка в интернете. Прошел много.

Прошел множество курсов, а именно:

КМБ от Матвея Северянина

Арбитраж трафика, также от Матвея Северянина

Таргетированная реклама "Успешный таргетолог" от Дениса Валерьевича

Таргетированная реклама от Иоанна Бильчика

Администратор инстаграм от Матвея Северянина

Просмотрел много вебинаров на тему заработка в интернете. Сейчас я хочу получить опыт работы на фриланс биржах, что бы написать про это пост)