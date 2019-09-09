Добрый день, меня зовут Дарья. Я профессиональный архитектор. Получила степень магистра архитектуры в Пражском Техническом университете. Работала во многих ведущих студиях страны. Возникает вопрос почему я ищу своих клиентов здесь? Ответ очевиден: Для меня дизайн - это не просто работа, это целая жизнь. К моему сожалению студии в большинстве случаев делают типовые проекты. Разработав концепцию единожды они просто перепродадут её Вам немного изменив упаковку. Моя цель создать уникальный и комфортабельный дизайн для каждого из Вас индивидуально по всем правилам эргономики , инсоляции и тд. В результате работы с дизайнером вы получите не только эстетическое удовольствие, но и значительно сэкономите ваши силы, время и самое главное финансы.