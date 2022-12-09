DanikChervinskiy

Данил Червинский DanikChervinskiyDanikChervinskiy
Здравствуйте!)
Очень рад видеть вас в своём профиле молодого фрилансера)
Меня зовут Данил, мне 20 лет, я люблю спорт, занимаюсь музыкой и веб-разработкой)
Я люблю помогать людям, поэтому буду очень рад помогать осуществлять ваши мечты и стремления)
Что я могу сделать для вас:
- Удобный и красивый сайт, интернет-магазин или Landing Page;
- Визитку, баннер или буклет для вашего бизнеса;
- Логотип;
- Презентацию в Microsoft PowerPoint и многое другое...)
Почему именно я смогу вам помочь?
- Ваши идеи и желания ( я прислушиваюсь к вашим предпочтениям и сделаю то, что хотите именно вы!);
- Просьбы, доработки и ваши пожелания уже включены в стоимость работ);
- Уникальный дизайн (Сделаю с нуля на основании вашего бренда и желаний);
- Правильная верстка (хорошо работающий программный код с оптимизацией для телефонов и планшетов);
- Базовая поисковая оптимизация SEO ( сделаю, чтобы ваш сайт появлялся на хороших позициях в поисковой выдачи);
- Правильные продающие тексты (напишу по правилам маркетинга и поисковой оптимизации).
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Телефон: +380669126653
WhatsApp: https://wa.me/+380669126653
Telegram: https://t.me/danik_chervinskiy
Можем приступать к работе?)