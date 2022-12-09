DanikChervinskiy

Бог любит тебя)

Здравствуйте!)

Очень рад видеть вас в своём профиле молодого фрилансера)

Меня зовут Данил, мне 20 лет, я люблю спорт, занимаюсь музыкой и веб-разработкой)

Я люблю помогать людям, поэтому буду очень рад помогать осуществлять ваши мечты и стремления)

Что я могу сделать для вас:

- Удобный и красивый сайт, интернет-магазин или Landing Page;

- Визитку, баннер или буклет для вашего бизнеса;

- Логотип;

- Презентацию в Microsoft PowerPoint и многое другое...)

Почему именно я смогу вам помочь?

- Ваши идеи и желания ( я прислушиваюсь к вашим предпочтениям и сделаю то, что хотите именно вы!);

- Просьбы, доработки и ваши пожелания уже включены в стоимость работ);

- Уникальный дизайн (Сделаю с нуля на основании вашего бренда и желаний);

- Правильная верстка (хорошо работающий программный код с оптимизацией для телефонов и планшетов);

- Базовая поисковая оптимизация SEO ( сделаю, чтобы ваш сайт появлялся на хороших позициях в поисковой выдачи);

- Правильные продающие тексты (напишу по правилам маркетинга и поисковой оптимизации).

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Телефон: +380669126653

WhatsApp: https://wa.me/+380669126653

Telegram: https://t.me/danik_chervinskiy

Можем приступать к работе?)