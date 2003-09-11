Я графічний дизайнер із досвідом роботи в Adobe Photoshop та Adobe Illustrator. Зараз я розширюю свої знання, вивчаючи Figma та UX-UI дизайн. Також я отримав професійну освіту з графічного дизайну в STEP Academy. Моя мета — поєднати свої навички дизайну з підприємницьким духом, щоб започаткувати власний успішний бізнес одягу. Я захоплений створенням візуально привабливих дизайнів, які відповідають потребам клієнтів і клієнтів, і я завжди шукаю нові можливості для розширення своїх навичок і знань у галузі.