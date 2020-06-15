Моя цель - предоставить лучший сервис на рынке!

Моя цель - предоставить лучший сервис на рынке!

Занимаюсь созданием запоминающихся логотипов, которые в своей простоте несут смысл и историю предприятия.

Также, создаю фирменные стили, дизайн визиток, флаеров, баннеров, делаю обработку фотографий и рисую векторные рисунки.

Много практиковался, работал на англоязычных биржах фриланса и только недавно решил попробовать поработать здесь, и именно вы можете стать первым довольным клиентом кто оставит позитивный отзыв за качественное и уникальное выполнение вашей работы.

Со мной легко работать, и для меня важно чтобы в конечном результате клиент остался довольным.

Если вы ищите высококачественный дизайн, который увеличит вашу узнаваемость и продвинет вас на рынке то вы попали по адресу.

Связь

-Emile [email protected]

-Telegram DanilRk

Ответственность

- Готов начать прямо сейчас

- Всегда довожу работу до конца

- Не нарушаю сроков