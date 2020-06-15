Моя цель - предоставить лучший сервис на рынке!
Занимаюсь созданием запоминающихся логотипов, которые в своей простоте несут смысл и историю предприятия.
Также, создаю фирменные стили, дизайн визиток, флаеров, баннеров, делаю обработку фотографий и рисую векторные рисунки.
Много практиковался, работал на англоязычных биржах фриланса и только недавно решил попробовать поработать здесь, и именно вы можете стать первым довольным клиентом кто оставит позитивный отзыв за качественное и уникальное выполнение вашей работы.
Со мной легко работать, и для меня важно чтобы в конечном результате клиент остался довольным.
Если вы ищите высококачественный дизайн, который увеличит вашу узнаваемость и продвинет вас на рынке то вы попали по адресу.
Связь
-Emile [email protected]
-Telegram DanilRk
Ответственность
- Готов начать прямо сейчас
- Всегда довожу работу до конца
- Не нарушаю сроков
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