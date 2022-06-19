Обо мне

Привет!

Меня зовут Данил и я веб-дизайнер из Новосибирска. Мне 21 год, обучаюсь в университете и радуюсь жизни. А еще боюсь высоты и спать по многу часов. Занимаюсь спортом и люблю смотреть аниме (да да и такое бывает), могу даже что-то посоветовать.

В дизайне я относительно недавно, но это не мешает мне делать отличные и качественные работы. Это занятие приносит мне искреннее удовольствие и радость, поэтому стараюсь делать каждый проект с максимальной отдачей и заинтересованностью. Постоянно обучаюсь и улучшаю свои навыки в профессии.

Инструменты:

- Figma

- Adobe Photoshop

Основные направления работы:

- Landing page

- многостраничный сайт

- интернет-магазин

- сайт-визитка

- корпоративный сайт

- адаптированный дизайн

- прототипирование

Портфолио на Behance: https://www.behance.net/4ad721cc

Контакты:

VK: https://vk.com/id146874797

Telegram: https://t.me/TolmDes

Телефон: 8 960-965-6733

Буду рад обсудить Ваш проект и предложить выгодные варианты реализации идеи. Работаю по безопасной сделке или по предоплате. Я открыт для вас и не использую псевдонимы, чтобы скрыть свою личность и, поэтому, предоставляю ссылки на свои соц. сети и мессенджеры!