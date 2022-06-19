Обо мне
Привет!
Меня зовут Данил и я веб-дизайнер из Новосибирска. Мне 21 год, обучаюсь в университете и радуюсь жизни. А еще боюсь высоты и спать по многу часов. Занимаюсь спортом и люблю смотреть аниме (да да и такое бывает), могу даже что-то посоветовать.
В дизайне я относительно недавно, но это не мешает мне делать отличные и качественные работы. Это занятие приносит мне искреннее удовольствие и радость, поэтому стараюсь делать каждый проект с максимальной отдачей и заинтересованностью. Постоянно обучаюсь и улучшаю свои навыки в профессии.
Инструменты:
- Figma
- Adobe Photoshop
Основные направления работы:
- Landing page
- многостраничный сайт
- интернет-магазин
- сайт-визитка
- корпоративный сайт
- адаптированный дизайн
- прототипирование
Портфолио на Behance: https://www.behance.net/4ad721cc
Контакты:
VK: https://vk.com/id146874797
Telegram: https://t.me/TolmDes
Телефон: 8 960-965-6733
Буду рад обсудить Ваш проект и предложить выгодные варианты реализации идеи. Работаю по безопасной сделке или по предоплате. Я открыт для вас и не использую псевдонимы, чтобы скрыть свою личность и, поэтому, предоставляю ссылки на свои соц. сети и мессенджеры!
Портфолио
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