Данил 2007 года рождения.Делаю задания на заказ.Хорошо придумываю тексты и хорошо рисую

Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. "Умею в дизайн" более 9 лет. Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.

Делаю: дизайн сайтов, сайты на Tilda, креативы, дизайн приложений и интерфейсов

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects

🍎 Заинтересован сделать ПОЛЕЗНЫЙ дизайн

Спустя не один год в дизайне, я пришел к тому, что не продаю своим клиентам "картинки" и "свои услуги". Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги дизайнера своим клиентам. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.

Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.

🎯 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

Все правки бесплатные!

📲 Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!