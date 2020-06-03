Danil_1995

Разработка сайтов различной сложности
- Разработка «под ключ» Landing Page, многостраничных сайтов, интернет-магазинов на любой вкус и в кратчайшие сроки
- Разработка уникального дизайна с нуля с соблюдением стиля компании + адаптивная верстка
- Подключение к сайту необходимых способов оплаты и доставки
- Установка сайта на хостинг, подключение домена
- Подключение CMS системы к статичному сайту
- Ведение сайта после его запуска
- Работа в Tilda (только ZeroBlock)
- Подключение и работа в CMS WordPress
- Работа в Adobe Photoshop и Figma.
Стаж работы - 1,5 года.
Готов отправить примеры работ по запросу.
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