Danil_1995

Разработка сайтов различной сложности

- Разработка «под ключ» Landing Page, многостраничных сайтов, интернет-магазинов на любой вкус и в кратчайшие сроки

- Разработка уникального дизайна с нуля с соблюдением стиля компании + адаптивная верстка

- Подключение к сайту необходимых способов оплаты и доставки

- Установка сайта на хостинг, подключение домена

- Подключение CMS системы к статичному сайту

- Ведение сайта после его запуска

- Работа в Tilda (только ZeroBlock)

- Подключение и работа в CMS WordPress

- Работа в Adobe Photoshop и Figma.

Стаж работы - 1,5 года.

Готов отправить примеры работ по запросу.

https://www.behance.net/danilarese909f